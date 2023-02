Straßenfastnacht: Positive Bilanz der Behörden

Schifferstadt (ots). Nach pandemiebedingter, zweijähriger Zwangspause, fand bei zunächst sonnigem Wetter am vergangenen Sonntag in der Innenstadt von Schifferstadt die Straßenfastnacht 2023 statt. Das Ordnungsamt der Stadt Schifferstadt, das Jugendamt der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Polizei Schifferstadt führten auch wie in den Vorjahren vernetzte Kontrollen durch. Nach der offiziellen Eröffnung um 14:11 Uhr durch die Bürgermeisterin von Schifferstadt, Ilona Volk, feierten mehrere tausend Menschen ausgelassen die Kampagne. Nach einer vorläufigen Bilanz kam es zu insgesamt zwölf polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurden nach bisherigem Stand fünf Strafverfahren, ausschließlich wegen Körperverletzung und Beleidigung, eingeleitet. Gegen vier, deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Personen, mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Ein Schwerpunkt der vernetzten Kontrollen waren Jugendschutzkontrollen der Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt. Hierbei konnten fünf Jugendliche festgestellt werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden mussten.

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Schifferstadt handelte es sich um einen arbeitsreichen Einsatz. Aufgrund der seitens der Stadtverwaltung erlassenen Gefahrenabwehrverordnung wurden vom Kommunalen Vollzugsdienst und dem eingesetzten Ordnungsdienst circa 300 Liter branntweinhaltige Getränke sowie diverse Glasbehältnisse (z. B. Flaschen und Gläser) und Dosen aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst drei Platzverweise erteilt und 31 Verstöße gegen Urinieren in der Öffentlichkeit festgestellt. Die „Wildpinkler“ erwartet ein Bußgeld.

Auch in diesem Jahr setzte die Stadtverwaltung mit dem 2020 eingeführten Mehrwegbechersystem wieder ein Zeichen gegen Plastikmüll und für mehr Nachhaltigkeit. Für zwei Euro gab es die bunt bedruckten Becher an jedem Stand zu kaufen. Der Erfolg der Idee zeigte sich direkt nach Abschluss der Veranstaltung: Die Berge aus zerdrückten Einwegplastikbechern blieben aus.

Bürgermeisterin Ilona Volk zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Fastnacht und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Auch der eingesetzte Rettungsdienst zog eine positive Bilanz. Während des Festes gab es insgesamt 20 ambulante Versorgungen, lediglich eine Person musste aufgrund von erhöhtem Alkoholkonsum in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei und Stadt Schifferstadt ziehen im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2019 eine insgesamt positive Einsatzbilanz und bedanken sich bei den friedlichen und ausgelassen Feiernden.