Kommentar: (K)ein Rückschlag?

Da ist er nun also. Der Rückschlag, auf den die Konkurrenz in der Zweiten Bundesliga schon seit Monaten wartet. Doch ist es das wirklich? Der 1. FC Kaiserslautern hat zwei Niederlage in Folge kassiert, hat sein Unschlagbar-Siegel auf des Gegners Platz verloren und dabei zumindest einmal auch eine wahrlich schlechte Leistung gezeigt. In Paderborn kann man nun aber eher von einer unglücklichen Niederlage sprechen, fehlendem Matchglück. Also genau das, was bereits beim Hinspiel, das ebenfalls 0:1 ausging, vorlag. Damals spielte der FCK eine Halbzeit in Unterzahl, schluckte spät das Gegentor. Nun waren es ein direkter Freistoß auf der einen und ein paar Zentimeter auf der anderen Seite, die den Unterschied machten. Mehr nicht. Die Roten Teufel haben eine Reaktion gezeigt, auch wenn es dafür keine Punkte gab. Man kann also weniger davon sprechen, dass die Pfälzer ihre Form und die Leichtigkeit der bisherigen Saison verloren hätte. Vielmehr ist es so, dass die Gegner sich zunehmend besser auf die Schuster-Elf einstellen, ihre Stärken und Schwächen nach der ersten Saisonhälfte kennen. Es wird enorm schwer, wieder stolze 29 Punkte in einer Halbserie zu sammeln. Doch hat der FCK bereits sechs Zähler nach vier Spielen gesammt, im Sommer waren zu dieser Zeit sieben. So groß ist der Unterschied also gar nicht.