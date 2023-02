Freie Wähler gründen Kreisvereinigung im Rhein-Pfalz-Kreis: Die Zeit steht nicht still und wir tun das auch nicht

Schifferstadt. Alles will gut durchdacht und geplant sein. Mit dem Einzug der Freien Wähler in den rheinlandpfälzischen Landtag 2021, wurde die letzte Hürde innerhalb von Rheinland-Pfalz genommen um sich als vollwertige Partei zu etablieren.

Als Interessensvertreter der Menschen aus der Mitte und des Mittelstandes wächst die Partei kontinuierlich. Damit sich die politische Arbeit an der Basis in breiter und solider Art umsetzen lässt, gründen derzeit landesweit die Freien Wähler ihre Kreisvereinigungen.

Nachdem in Ludwigshafen und Mainz bereits eine Kreisvereinigung gegründet wurde, ist nun auch der Rhein-Pfalz-Kreis an der Reihe. So trafen sich am Mittwochabend die Mitglieder der Freien Wähler des Rhein-Pfalz-Kreis, um ihre eigene Kreisvereinigung zu gründen.

Der Landtagsabgeordnete Patrick Kunz, der auch der Vorsitzende des Wahlbezirk 3 ist, begrüßte die Mitglieder und lobte ihr Engagement für die Freien Wähler. „Es gibt viele Baustellen im Kreis“ so Kunz und „einen Zuwachs an Mitgliedern sowie eine Verjüngung sind die primären Ziele der Kreisvereinigung“ – so Kunz weiter.

Es war also für die anwesenden Mitglieder nicht überraschend, dass sich Patrick Kunz als Vorsitzender der Kreisvereinigung zur Verfügung gestellt hatte. Ihm zur Seite steht Marion Schleicher-Frank. Sie ist in den Kommunen, eine tief vernetzte Kraft, die sich auf kommunaler Ebene bestens auskennt. „Mit ihr als meine Stellv

ertreterin haben wir ein dynamisches Duo im Kreis“ sagt Kunz. Marion Schleicher Frank wurde als Stellvertretende Vorsitzende der Kreisvereinigung gewählt. „Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass die Freien Wähler zusammen mit den FWG‘en vor Ort tiefer zusammenwachsen.“ so Schleicher-Frank und führt weiter fort „Wir müssen den aktiven Menschen vor Ort eine politische Heimat bei regionalen und überregionalen Interessen bieten“.

Patrick Kunz hatte 2019 Marion Schleicher-Frank als Vorsitzender des Wahlbezirk 3 beerbt, was ihm den Weg in den Landtag bereitet hat.“ Ich möchte meinen Einzug in den Landtag und den damit verbundenen Erfolg würdigen“ sagt Kunz und „Mir ist es wichtig, dass jene die vor Ort aktiv sind, die Unterstützung und das Netzwerk, das sie brauchen auch bekommen“ betont Kunz. Beide wurden durch die Mitglieder einstimmig gewählt.

Einstimmigkeit herrscht auch der Konsens seitens der Mitglieder, dass die Freien Wähler in der Zukunft aus der Landespolitik nicht mehr wegzudenken sind.

Bis Ende des Jahres ist es also Aufgabe in allen noch offen Landkreisen eine Kreisvereinigung der Freien Wähler zu gründen. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind hingegen die Tore für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, um sich den Freien Wählern zu nähern und lokale Themen anzusprechen.

Die Mitglieder der Kreisvereinigung freuen sich auf das Einbringen der Menschen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Denn eines steht fest. „Die Zeit steht nicht still und wir Freien Wähler auch nicht“ sagt Kunz abschließend.

Foto: v.l.n.r.: (Schatzmeisterin Manuela Vanek, 2. Vorsitzende Marion Schleicher-Frank, 1. Vorsitzender Patrick Kunz, Kassenprüfer Stefan Schleicher und Ingrid Strubel, Schriftführer Karl Schleicher)