Es wird deutliche Veränderungen geben

Die Saalfastnacht läuft seit einigen Wochen erfolgreich. Morgen wird erstmals seit 2020 auch wieder unter freiem Himmel gefeiert. Die Schifferstadter Straßenfastnacht kündigt sich an. Sie hatte sich gegen den Frühlingsmarkt bei den politischen Entscheidungsträgern durchgesetzt (Tagblatt berichtete). Beide Veranstaltungen – so die Mitteilung der Verwaltung – können organisatorisch nicht gestemmt werden. Im Gespräch mit dem Tagblatt sprach die verantwortliche Referatsleiterin in der Verwaltung, Katrin Pardall, über Risikoanalysen und Veränderungen bei der Straßenfastnacht.

