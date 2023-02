Neue Vhs-Kurse in Schifferstadt

Bildung mit Biss: Mozart und die Frauen

Schifferstadt. Am Sonntag, 12. Februar 2023 findet von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr der Kurs „Bildung mit Biss: Mozart und die Frauen“ im Restaurant Salischer Hof in Schifferstadt, statt.

Ja sicher, Salieri war’s, wie er selbst noch auf dem Totenbett gestand. Aber hatten andere Kollegen nicht stärkere Motive? Oder steckten doch die Freimaurer dahinter? Es werden die mysteriösen Umstände um W. A. Mozarts Tod anhand von Originaldokumenten und Zeitzeugnissen geprüft und tatkräftig oder als aufmerksamer Betrachter bei der kriminalistischen Aufschlüsselung eines der größten Rätsel der Musikgeschichte rund um das Ableben des „Lieblings der Götter“ ermittelt.

Zusätzlich gibt es ein „mörderisch“ feines Drei-Gänge-Menü nach historischen Rezepten, das einen spannenden Abend abrundet – garantiert ohne toxische Beimischung!

Anmeldeschluss ist der 06. Februar 2023.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Einführung in Affinity Photo mit dem eigenen Laptop

Schifferstadt. Am Donnerstag, 2. Februar 2023 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Einführung in Affinity Photo mit dem eigenen Laptop“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 4 Termine, jeweils von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Affinity Photo ist ein Bildbearbeitungsprogramm, das auch für Einsteiger viele Funktionen bietet. Es ist angetreten um Adobe Photoshop CS und Adobe Photoshop Elements Konkurrenz zu machen. Mit Affinity Photo können Digitalbilder vielfältig bearbeitet werden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

L‘italiano per la cucina – A2/ B1

Schifferstadt. Am Donnerstag, 9. Februar 2023 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „L‘italiano per la cucina – A2/ B1“ in Schifferstadt. Kochen auf Italienisch – Sprache lernen und anwenden – ganz nebenbei! Dieser Italienischkurs „Kochen & Sprache“ ist an 12 Terminen eine Reise durch die italienische Küche und durch das Küchen- und Kochvokabular. Nach drei Treffen im Unterrichtsraum im vhs Bildungszentrum (18:00 Uhr – 19:30 Uhr), bei denen etwa drei Lektionen im Buch durchgearbeitet werden, wird eine Auswahl aus kennengelernten Rezepte und Gerichte getroffen und diese werden am 4./ 8. und 12. Kursabend (18:00 Uhr bis 21:00 Uhr) in der Küche der Realschule (PvD Schulzentrum) nachgekocht. Dabei werden all die neu gelernten Wörter und Strukturen direkt angewendet. Buon appetito e buon divertimento a cucinare e parlare! Vorkenntnisse in Italienisch auf A2 Niveau sind Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende für Fortgeschrittene

Schifferstadt. Am Samstag, 11. Februar 2023 beginnt um 9:30 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende für Fortgeschrittene“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine. Am 3. Termin, am Samstag, 25. Februar 2023, findet das Glasieren statt. Es wird ein entspanntes und anregendes Wochenende geboten, um nach Herzenslust an der Drehscheibe Neues auszuprobieren, etwas Größeres zu töpfern oder bisher gelernte Techniken zu üben und zu vertiefen. Eigene Ideen sind willkommen.

Der Kurs richtet sich an Fortgeschrittene und Anfänger und Anfängerinnen mit Vorkenntnissen (TN sollten zentrieren und Gefäße hochziehen können). Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.