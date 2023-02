Besinnung, die Welt der Düfte und Schmetterlingsgarten

Schifferstadt. Aufgrund der verbesserten Corona-Situation kann der Arbeitskreis Senioren der Gemeinde St. Laurentius nun wieder in bewährter Tradition ein Halbjahresprogramm anbieten. Nach der Auftaktveranstaltung am 16. Januar mit einem Filmnachmittag „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald – Schafhaltung in der Westpfalz“ wird nun am Montag, 6. Februar (und nicht wie zunächst angekündigt am 13. Februar) ab 15 Uhr im Pfarrheim der Mundartdichter Matthias Zech den Nachmittag mit der „Pälzer Sprooch“ in allen Facetten bereichern. Matthias Zech ist Pastoralreferent und Mitarbeiter im Bischöflichen Ordinariat in Speyer. . Er nimmt auch regelmäßig an Mundart-Wettbewerben teil, wie beispielsweise in Bockenheim, auf der Dannstadter Höhe, im Sickingerland, in Mainz-Gonsenheim, Alzey und Völklingen; bei allen räumte der Speyerer Autor schon große Prämierungen ab.

In der Fastenzeit findet traditionell ein Besinnungsnachmittag statt. In diesem Jahr wird er am 13. März, 15 Uhr, von Pfarrer Stefan Mühl im Pfarrheim gestaltet.

Ein ganz besonderer Duft wird am 17. April in der Luft liegen. Denn dann führt eine Busfahrt in das Parfum-Museum Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern). „Wer hier immer der Nase nach geht, stößt beispielsweise auf Vitrinen, in welchen sich auf handgenähten, roten Seidenkissen die wertvollen Flacons aus dem 17. und 18. Jahrhundert präsentieren. Nebenan werden die Rohstoffe und Gerätschaften gezeigt, mit deren Hilfe die späteren Öle gewonnen wurden. Ein besonderes Schmuckstück des Museums ist eine sogenannte Parfumorgel. Auf ihr sind 150 verschiedene Düfte in kleinen, dunkelbraunen Fläschchen platziert. Als besondere Attraktion gelten die Räumlichkeiten des Museums: Wer die Welt der Düfte betritt, wird an den Kinofilm „Das Parfum“ erinnert – denn die Räume sind in Anlehnung an diese Romanverfilmung gestaltet“, heißt es.

Weniger nach Parfüm duftend, dafür aber sehr reizvoll und idyllisch, dürfte der nächste Ausflug werden, der am 15. Mai in den Schmetterlingsgarten führen wird, der sich im romantischen Schlosspark in Bedorf-Sayn befindet, gegründet 1987 von Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Im Schmetterlingsgarten, der in zwei Glashallen untergebracht ist, lassen sich farbenprächtige tropische Falter hautnah bewundern. Auch Zwergwachteln mit nur hummelgroßen Küken, Schildkröten, japanische Kois, sowie tropische Finken und der geheimnisvolle grüne Leguan leben in diesem exotischen Garten Eden. Dazu lassen große Bananenstauden, zarte Orchideen, Goldfruchtpalmen, Hibiskus oder Korallensträucher Urlaubsgefühle aufkommen.

Mit einem Informationsnachmittag am 12. Juni im Pfarrheim mit dem Thema „Der Klimawandel im Gemüsebau“ beendet das erste Halbjahresprogramm. Referent ist Dr. Norbert Laun aus Schifferstadt, Leiter der Abteilung Gartenbau am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt. Dieses Zentrum berät Obsterzeuger, Gemüsebauern und Zierpflanzengärtner in ganz Rheinland- Pfalz, gestützt auf ein umfangreiches Versuchswesen an mehreren Standorten.

Info

Bei allen Nachmittagveranstaltungen im Pfarrheim St. Laurentius wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Den Abschluss der Ausflüge bildet ein gemütlicher Aufenthalt in einem Restaurant. Nähere Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen sind bei Mathilde Sattel, Telefon 77 30, zu erfragen, die auch Anmeldungen zu den einzelnen Ausflügen entgegen nimmt. Zu den Veranstaltungen sind immer alle Interessierten Bürgerinnen und Bürger jeden Alters herzlich willkommen.