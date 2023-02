„Anradeln 2023“ – Aktionstage beim Zweiradhaus Mayer

Schifferstadt. Von Mittwoch, 1. bis Samstag, 4. Februar gibt es beim Zweiradhaus Mayer, Bahnhofstraße 70a, erstmalig eine Winter-Aktion. An diesen vier Tagen profitieren Kunden von tollen Rabatten beim Kauf ihres Wunschrades. Die Rabatte reichen von 300 bis 800 Euro – je nach Wert des gekauften Fahrrades.

Vorbeischauen lohnt allemal, denn ab einem Einkaufswert von 50 Euro nimmt jeder Kunde automatisch an der großen Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es als 1. Preis ein Diamant „134“ im Wert von 999,00 Euro, der 2. Preis ist ein Abus Airbreaker-Helm im Wert von 249,00 Euro und der 3. Preis eine Topeak Standpumpe im Wert von 139,00 Euro.

Das Zweiradhaus Mayer ist ein echter Schifferstadter Traditionsbetrieb und seit 1926 inhabergeführt. Nach dem Umzug von der Hauptstraße in die Bahnhofstraße 70a kann auf über 700 Quadratmetern ein breites Angebot an Qualitätsmarken präsentiert werden – zusätzlich bietet das außergewöhnliche Ambiente der Räumlichkeiten auch ein besonderes Erlebnis rund um das Thema Fahrrad.

In der Meisterbetriebs-Werkstatt kann man den Fachmännern bei der Arbeit zuschauen und das Team rund um Familie Schäfer ist immer auf der Suche nach besonderen Produkten und Zubehör, abseits von Mainstream.

Geöffnet ist am Mittwoch von 9 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr.