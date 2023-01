Nistkästen basteln: Verein der Garten- und Blumenfreunde startet aktiv ins Jahr

Schifferstadt. Vögel im heimischen Garten zu beobachten oder sich an deren Gesang erfreuen sind nicht die einzigen Gründe, eine grüne Oase für Piepmätze attraktiv zu gestalten: Denn die Tiere sind effektive Nützlinge. Deshalb bietet der Schifferstadter Verein der Garten- und Blumenfreunde an, Vogelnistkästen zu basteln.

Vögel können ein Mehrfaches ihres Körpergewichtes fressen. Beispiel: eine Blaumeise wiegt 11 Gramm und benötigt pro Tag 30 % ihres Körpergewichtes, das heißt 3,3 Gramm pro Tag, also im Jahr ca.1,2 kg. Weitere Hochrechnung: Ein Meisenpaar, das im Jahr ein- bis zweimal Junge großzieht, vertilgt im Jahr ungefähr 15 Kilogramm Insekten, darunter Apfelwickler-Raupen, Blatt- und Schildläuse oder auch Wanzen. Durch diese natürliche Schädlingsbekämpfung können Gartenfreunde giftige Insektizide einsparen, das schont auch den Gelbeutel. Wer es den Vögeln in seinem Garten schön macht, kann sich eher über einen Besuch der Tiere freuen.

Vögel brauchen Schutz-, Schlaf und Nistplätze. Deshalb sollten Gärtner ein paar Laubhaufen und aufgeschichtete Zweige platzieren, sowie auch Sträucher weitgehend nicht schneiden. Damit lockt man beispielweise Buntspechte an, die auch Raupen und Larven vertilgen, die sich in Baumrinden verstecken. Turmfalken und Waldohreulen fressen sogar Kleinnager wie Wühlmäuse, die mitunter sehr große Total- Wurzelschäden an Obstbäumen und Obststräuchern anrichten. Die Liebe zur Natur und zu allem was dazu gehört, möchte der Verein an die jüngere Generation weitergeben und nebenbei die Vogelschar fördern. Deshalb bietet er am Samstag, 28. Januar 2023 ab 10 Uhr in der Portheide 29a, ein gemeinsames Basteln von Vogelnistkästen für Kinder ab 6 Jahren und deren Eltern oder Großeltern an. Vorbereitete Baumaterialien werden zur Verfügung gestellt. Im Anschluss dürfen die Nistkästen kostenlos mit nach Hause genommen werden. Eine Anmeldung ist bis spätestens Donnerstag, 26. Januar 2023 bei Wolfgang Raschke, Telefon 06235 / 6184 erforderlich.