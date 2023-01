Barrierefreiheit – Leitfaden und Wegweiser für Schifferstadt

Schifferstadt. Diese Frage kann man sich fast täglich stellen, wenn man in Schifferstadt mit dem Rollstuhl, Rollator, einer Gehhilfe oder auch mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Immer mehr eingeschränkte/gehandicapte oder ältere Menschen möchten am öffentlichen Leben aktiv teilnehmen. Jedoch zeigt es sich immer wieder, dass die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist. Viele Hindernisse und Einschränkungen erschweren den Behinderten und Senioren die Teilnahme daran. Für alle unsere Bürger sollte aber dieselbe Chancengleichheit bestehen Auch mobilitätseingeschränkte Menschen sind vollwertige Mitglieder in einer Gesellschaft. Die Mitglieder der „Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Schifferstadt“ und die Behindertenbeauftragte Bärbel Galle haben es sich zur Aufgabe gemacht, über 250 Institutionen in Schifferstadt auf Barrierefreiheit zu prüfen bzw. erneut zu überprüfen. Herausgekommen ist ein Wegweiser und Leitfaden Barrierefreiheit, den man an der Infotheke im Rathaus, beim Pflegestützpunkt und an vielen öffentlichen Stellen kostenlos erhalten kann.