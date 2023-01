Filmnachmittag im Pfarrheim Herz Jesu

Schifferstadt. Der Arbeitskreis Senioren der Gemeinde St. Laurentius lädt zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr ein. Denn am Montag, 16. Januar, 15.00 Uhr, sind alle Interessierten zu dem Film „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ – Schafhaltung in der Westpfalz“ eingeladen. Dabei trifft die SWR-Moderatorin Anna Lena Dörr auf einer Expedition Wanderschäfer, Naturschützer und jede Menge Schafe inmitten großartiger Landschaften. Selbstverständlich wird an diesem Nachmittag auch Kaffee und Kuchen angeboten.