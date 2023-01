(M)eine kleine Welt (1): Anderen ein Podium bieten – Neue Montags-Serie

Den Horizont erweitern, Spaß haben, Ehrgeiz entwickeln, Neues erfinden oder entdecken, Bewährtes fördern – es gibt vieles, was zufrieden und glücklich macht. Dafür braucht es nicht das Große, Überdimensionierte. Für Erfüllung sorgen eher die kleinen, überschaubaren Dinge. Diese sind in Schifferstadt in vielfältiger Weise zu finden, durch Menschen, Projekte oder als Ergebnis politischer Entscheidungen. Das Tagblatt berichtet die Geschichten über Personen und Aktionen. Jeden Montag heißt es (M)Eine kleine Welt.

Marlein Bittner steht nicht gerne im Mittelpunkt. Lieber sorgt sie dafür, dass andere sich dort sicher fühlen und sich bestmöglich präsentieren können. Die Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte Schifferstadt (KGS) profitiert davon.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Montagsausgabe, 9. Januar 2023.