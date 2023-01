Ein Programm für alle Sinne

Schifferstadt. Mit einer Collage aus Wort, Bild und Klang zum Thema Glück startet die Stadtbücherei Schifferstadt in das Veranstaltungsprogramm des Jahres 2023. Am Donnerstag, 9.2.2023, um 19.30 Uhr, lädt Christof Jauernig zu „Eintausendmal Lebensglück“ ein. Wann ist man glücklich? Christof Jauernig befragte in sechzig Städten Menschen zu ihren eigenen Glückserfahrungen. Daraus entstand ein Buch und ein Bühnenprogramm, ein multimedialer Abend zum Thema Glück. „Eintausendmal Lebensglück“ ist ein bewegendes Zeugnis der großen Vielfalt verzaubernd schlichter, täglich greifbarer, oft kostenfreier Glücksmomente. Zusammengestellt aus den Beiträgen von mehr als eintausend Menschen unterschiedlichster Couleur erinnern die präsentierten Augenblicke an das Kostbare im Alltäglichen. Ein Abend, der Glück nicht erklären, sondern fühlbar machen möchte. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei. Auch Düfte können unter anderem glücklich machen. Darüber informiert Andreas Sifrin mit seinem Vortrag „Frisch in den Frühling mit Aromatherapie“ am Donnerstag, 2.3.2023, um 19.30 Uhr. Jeder freut sich jedes Jahr aufs Neue, wenn die Tage wieder länger werden und die Natur aus dem Winterschlaf erwacht. Speziell Zitrusfrüchte speichern die Kraft der Sonne im ätherischen Öl ihrer Schalen und sind somit prädestiniert, gute Laune und Motivation zu verströmen. Sie sind somit ein idealer Begleiter zum Start in den Frühling. Im Vortrag erfährt man mehr über die außergewöhnliche Wirkung der Aromatherapie. Der Referent, Andreas Sifrin, ist Aromatherapieberater in der Apotheke am Schillerplatz. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei. Starke Frauen und Feinkost bilden dann den Abschluss des Frühjahrsprogramms. Am Donnerstag, 16.03.2023, um 19.30 Uhr lädt die Autorin Lisa Graf zur Lesung mit ihren Romanen zur Geschichte des Hauses Dallmayr in München ein. Dallmayr, der Name steht nicht nur für Kaffee, sondern vor allem auch für Delikatessen. Ein München-Besuch ohne einen Besuch des berühmten Feinkostladens ist schier nicht möglich. Die Autorin Lisa Graf erzählt die Geschichte des Hauses Dallmayr und der Frau, die Dallmayr zum Erfolg führte, Therese Randlkofer. Als starke Frau hat sie die Entwicklung und das Wachsen des Feinkostgeschäftes Dallmayr in München gegen alle Widerstände und Intrigen vorangetrieben. Lisa Graf entführt ins München der Jahrhundertwende. Perfekt zum Schwelgen und Genießen! Passend zum Thema Feinkost bietet der Weltladen süße Köstlichkeiten an. Eine gemeinsame Veranstaltung mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schifferstadt und des Rhein-Pfalz-Kreises zum Internationalen Frauentag. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei. Im Eintrittspreis enthalten ist ein Tartufi.