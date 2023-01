Ambulanter Hospiz- und Palliativhilfedienst bietet “Letzte-Hilfe-Kurs” an

Schifferstadt. Schwere Krankheit und das Sterben unserer Angehörigen, Freunde und Nachbarn machen uns als Mitmenschen oft hilflos. Obwohl die meisten Menschen sich wünschen zuhause zu sterben, stirbt der größte Teil der Bevölkerung in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Schifferstadt, bietet einen Basiskurs zur Letzten Hilfe an, indem Bürgerinnen und Bürger lernen, was sie für ihre Nahestehenden und Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. Es werden Orientierungen, sowie einfache Handgriffe im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden vermittelt. Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich ist. Es soll Grundwissen an die Hand gegeben und ermutigt werden, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen. Im Kurs wird über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens gesprochen, über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wird kurz informiert. Mögliche Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können und wie man Linderung bewirken kann, werden thematisiert. Abschließend wird gemeinsam über die Möglichkeiten und Grenzen des Abschiednehmens gesprochen. Mit viel Wissen aus der Praxis wird ein Überblick gegeben, was alles in der Versorgung Kranker und Sterbender sinnvoll, wichtig und auch möglich ist. Hier erfahren Interessierte aus unterschiedlichen Bereichen oder Altersgruppen, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können. Hilflosigkeit kann vermindert und durch Wissen ersetzt werden. Wie auch bei der Ersten Hilfe, soll „letzte Hilfe“, Wissen zur humanen Hilfe und Mitmenschlichkeit in schwierigen Situationen vermitteln. Der „letzte Hilfe“ Kurs besteht aus vier Unterrichtseinheiten (Modulen) zu jeweils 45 Minuten. Die Moderation erfolgt durch die erfahrene Hospizfachkraft des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes südl. Rhein-Pfalz-Kreis, Barbara Haas sowie Sozialpädagogin Sigrid Schäfer. 1. Sterben als Teil des Lebens 2.Vorsorgen und Entscheiden 3.Leiden lindern 4.Abschied nehmen Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst südl. Rhein-Pfalz-Kreis wird regelmäßig die kostenlosen Kurse anbieten. Nächster Termin: Montag, den 16.1.2023 von 17:00 – 21:00 Uhr statt. Ort: Ökumenische Sozialstation Schifferstadt, 67105 Schifferstadt, Kirchenstr. 16. Kursgebühr: 20 € Anmeldung (unbedingt erforderlich) und Informationen unter begleitung@hospiz-schifferstadt.de oder Tel.06235-457823 Weitere Informationen und Termine finden Sie zudem unter www.letztehilfe.info.