Zukunft noch nicht absehbar

Das Gelände des Reit- und Fahrvereins ist kürzlich zum Nordpol geworden. Der Weihnachtsmann thronte in der Mitte, Pferde mit Rentiergeweih trabten durch die Winterlandschaft – eine filmreife Idylle. Nicht immer war das Jahr 2022 durchzogen von Glanzpunkten wie am Nikolaustag, an dem Kinder des FSV zum RFV wanderten. Vor allem die Sorge um die Zukunft treibt die Mitglieder um. „Wie genau sich das neue Vereinsjahr gestalten wird, lässt sich nur schwer voraussagen“, meint Christina Schneider, die Vorsitzende des RFV. Abhängig sei alles von der weiteren Entwicklung des von der Stadt gewünschten „Pferdelandes“ (Tagblatt berichtete mehrfach). Schneider meint: „Je nach Zeitplan und der von uns noch überhaupt nicht absehbaren Kosten in dieser Sache, werden wir die Planungen anpassen müssen.“

