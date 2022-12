Die Vorarbeit für den Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 ist intensiv gewesen. So zumindest berichtete Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die Grünen) vor dem finalen Beschluss in der letzten Stadtratssitzung des Jahres. Die Beratungen im Vorfeld waren offensichtlich auch der Grund dafür, dass die Entscheidung am Ende in Windeseile und in positivem Sinne ausfiel.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 15. Dezember 2022.