“Ein Glücksfall, ja ein Segen für Schifferstadt”

Schifferstadt. Einen 90. Geburtstag muss man feiern und würdigen. Am 15. Dezember begeht der Jubilar Theo Magin seinen Ehrentag im Familien- und Freundeskreis. Am Sonntag, 18. Dezember findet dann für Theo Magin, langjährigen Vorsitzenden, Förderer, Gönner und Freund des Vereins für Heimatpflege, eine Festveranstaltung statt. Der Verein für Heimatpflege Schifferstadt e.V. und die Pfarrgemeinde St. Laurentius laden zu Ehren des Jubilars von 11 bis 13 Uhr zu einer Feierstunde in die St. Laurentiuskirche in Schifferstadt ein. Für die Laudatio „Theo Magin – Sein Engagement für die Pfälzische Heimat“ konnte Herr Roland Paul, Direktor i. R. des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, gewonnen werden. Zu Ehren des Jubilars und langjährigen Organisten in St. Laurentius, wird Herr Prof. Leo Krämer, ehemaliger Domorganist und Domkapellmeister am Kaiser- und Mariendom zu Speyer, ein kleines Orgelkonzert gestalten „Faszination Orgel – Honorige Werke für eine honorige Persönlichkeit“. Für kurze persönliche Grußworte und Würdigungen ist anschließend bei einem kleinen Empfang in der Vorhalle der Kirche Gelegenheit gegeben. „Der Jubilar steht hier nicht als Politiker, Bürgermeister, MdL, MdB, und vielen weiteren Funktionen und Ämtern im Fokus. In dieser Feierstunde möchte der Verein der Heimatpflege den bekennenden, für seine Heimat höchst engagierten Schifferstadter und Pfälzer, sowie den über 60 Jahre als Organist an dieser Kirche, der St. Laurentiuskirche seiner Heimatstadt, Dienenden, ehren und würdigen“, so Werner Krämer, 1. Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.