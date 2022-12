Die Bürgersteige in Schifferstadt sind eine Katastrophe“, sagt Carin Mattern. Sie leitet die MS Gruppe Schifferstadt und weiß als Betroffene selbst sehr gut, welche Einschränkungen es mit sich bringt, wenn Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen in Innenstädten unterwegs sind. In einem Leitfaden zum Thema Barrierefreiheit wurden Hindernisse und gut zugängliche Stellen zusammengetragen.

