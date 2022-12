Arbeitsdienst: Was da geleistet wird verdient Hochachtung

Eine Gruppe, die beim DJK-SV Phönix öffentlich kaum in Erscheinung tritt, man nie etwas in der Zeitung über sie liest und die dennoch ein ganz wichtiges Zahnrad in der Maschinerie des Fußballvereins darstellt. Ohne sie würde vieles nicht nur nicht gemacht, sondern es würde auch vieles stillstehen. Nicht umsonst sagte Vorsitzender Thomas Fetzer: „Was da geleistet wird verdient Hochachtung. Diese Gruppe ist das Team des Jahres, ohne die Jungs hier wären wir nicht da, wo wir sind“.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 10. Dezember 2022.