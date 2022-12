Geflüchtete Menschen brauchen wie Zugvögel ein neues sicheres Zuhause

Schifferstadt/Limburgerhof. Der Kunsthandwerkermarkt am 19. November übertraf in erheblichen Umfang die Erwartungen. Trotz des regnerischen, nasskalten Wetters kam unzählige Besucher zu Besuch auf dem Markt. Mit einem finanziellen Ergebnis in Höhe von insgesamt 26.900 Euro konnte die Erwartung der Veranstalter deutlich übererfüllt werden. Wie in der Einladung zum Markt beschrieben, wurde der erwirtschaftete Betrag je zur Hälfte (13.450 Euro) an die Stadt Schifferstadt und an die gemeinde Limburgerhof für die Betreuung, Integration und Förderung der in den jeweiligen Gemeinden angekommenen Flüchtlinge gespendet. Im Zusammenhang mit den im Frühjahr 2022 geflüchteten und in den Gemeinden ankommenden Menschen wurde in der Gemeindeversammlung der Mennonitengemeinde entschieden, erneut einen Kunsthandwerkermarkt zu veranstalten und den Erlös den beiden Nachbargemeinden zweckgebunden zur Betreuung von geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen. Am 5. Dezember fand nun die Übergabe des jeweiligen Betrages an Ilona Volk, Bürgermeisterin von Schifferstadt und Andreas Poignée, Bürgermeister von Limburgerhof, statt. Aus Schifferstadt war der Vorstand des Vereins „Team 31“ komplett anwesend. Ilona Volk will dem Verein den Betrag für die Betreuung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. In Limburgerhof wird der Betrag jeweils zur Hälfte dem Jugend-und Kulturzentrum und den ehrenamtlichen Betreuer der Gemeinde für die Betreuung von geflüchteten Menschen je nach außergewöhnlichem Bedarf bereit gestellt. Die Mennonitengemeinde übergab die Beträge symbolisch in beim Kunsthandwerkermarkt übrig gebliebenen Vogel-Niskästen, weil auch die zu uns kommenden Menschen wie die Zugvögel ein neues, sicheres Zuhause benötigen. Bürgermeisterin Volk und Bürgermeister Poignée freuten sich sowohl über die Nistkästen – aber auch sehr über die zur Verfügung gestellten Beträge. Ilona Volk bedankte sich mit den Worten: „Ihr auf dem Kohlhof seid einfach super – ich freue mich sehr über Euer Engagement und natürlich auch über den hohen Geldbetrag“. Andreas Poignée fand ebenfalls sehr anerkennende Worte und betonte: „Natürlich freuen auch wir uns über die finanzielle Unterstützung, wir sind aber auch stolz und dankbar für das Engagement der Kohlhöfer.“ Rosemarie Patzelt betonte: „Nicht nur der hohe Geldbetrag freut uns – wir freuen uns besonders über das andauernde und zuverlässige Engagement um die auf dem Kohlhof wohnenden Flüchtlinge“. Von Schifferstadt waren bei der Spendenübergabe auch der Vorstand des Vereins „Team 31“ anwesend. Karl Fischer und seine Frau bedankten sich sehr für die durch die finanzielle Unterstützung verbesserten Möglichkeiten der Flüchtlingsbetreuung. Von Limburgerhof waren neben Andreas Poignée die 1. Beigeordnete, Frau Rosemarie Patzelt, sowie die Koordinatorin der Ehrenamtlichen, Frau Elfriede Rademacher und der Leiter des Jugend- und Kulturzentrums, Herr Michael Müller bei der Spendenübergabe dabei.