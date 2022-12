Vorstellung neues Kreisjahrbuch des Rhein-Pfalz-Kreises – Band 39

Rhein-Pfalz-Kreis. Das 39. Kreisjahrbuch stellten Landrat Clemens Körner, Kreisbeigeordneter Manfred Gräf und Chefredakteur Paul Platz am Mittwoch, den 30. November 2022, im historischen Zigarrenmuseum in Rödersheim vor. Der Platz war gewählt, weil sich zwei Artikel mit der Gemeinde Rödersheim beschäftigen. Zum einen wurde sie zur Naturstadt gekürt, mit dem Ziel, unter Einbindung der Bevölkerung, Grün- und Ödflächen insektenfreundlich zu gestalten. Zum anderen wird an die Errichtung von Stelen zur Erinnerung an die entrechteten Rödersheimer Juden auf dem Friedhof erinnert. Landrat Körner verwies auf eine neue Reihe: Es werden jetzt regelmäßig Artikel aus den Partnerkreisen erscheinen: Die Serie beginnt mit der Frostberegnung der Apfelplantagen in Naturns. Ihre Anfänge reichen bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Ohne dieses System würde in manchen Jahren die Apfelernte zu 100 Prozent ausfallen. Der Geiseltalsee im Saalekreis ist Deutschlands größter künstlicher See. Er lädt mittlerweile mit Marinas, einem Weinberg, Wanderwegen und dem Geiseltalexpress, Touristen und Einheimische ein. Ein besonderes Highlight war das Treffen von Schüler/-innen aus den Partnerkreisen in Polen und Südtirol und der Realschule in Limburgerhof im elsässischen Niederbronn les Bains. Die Jugendlichen beschäftigten sich in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Albert Schweitzer mit der jüngsten Vergangenheit anhand von Briefen vieler getöteter Soldaten und Zivilisten im 2. Weltkrieg. Neben einem Besuch im Konzentrationslager Natzweiler besuchte die Truppe auch das Europaparlament und erkundete die Region. Ein schöner Nebeneffekt: Viele Freundschaften sind entstanden. Neben dem Gruppenfoto der Schüler füllt das Porträt eines Mädchens das Buchcover. Das Gemälde war Teil einer Ausstellung mit Arbeiten der Wiener Künstlerin Vivian Kabar. In ihren Bildern beschäftigt sie sich mit den Abgründen männlichen Daseins. Manfred Gräf erinnert an die Rheinüberschwemmung 1882/183, von der Bobenheim und Roxheim schwer getroffen wurden. Der Autor hat diesen Bericht aus seiner familiären Perspektive geschrieben. 20 Schülerinnen und Schüler der Klassen 3a und 3b der Pestalozzi Grundschule haben dazu Bilder gemalt. Mutterstadt hatte eine Bürgermeisterin? Zumindest im Ratekrimi von Harald Schneider. Sie tischt dem Kommissar eine dreiste Lüge auf! Eine besondere Initiative machen die Römerberger Quasselquilter. Sie fertigen spezielle Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Tannenbäume aus dem Lambsheimer Forst zieren dieses Jahr den Mainzer Landtag. Die ehemalige Stadt hat im Pfälzer Wald etliche Festmeter Holz. Warum das so ist, wird in einem sehr detaillierten wie ausführlichen Artikel beschrieben. Das Kreisjahrbuch ist eine gelungene generationsübergreifende Zusammenarbeit von Kindern bis Senioren. Personen aus verschiedenen Berufsgruppen setzen Artikel wie viele Mosaiksteine zusammen, so dass eine große Interessenmischung und Themenvielfalt entsteht. Aktuelles und Historisches, dörfliches Leben, Kultur und Natur aus dem Rhein- Pfalz-Kreis wird miteinander verbunden. Das Kreisjahrbuch, mit einer Auflage von 1.300 Stück, ist zu einem Preis von 9,50 Euro in der Kreisverwaltung sowie in einigen Gemeindeverwaltungen und verschiedenen Buchhandlungen erhältlich.