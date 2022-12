Trockenschäden am Hochzeitswäldchen

Schifferstadt. Wie die Erste Beigeordnete Ursula Behrendt-Roden berichtet, hat das Hochzeitswäldchen nach der gemeinsamen Anpflanzung mit den Hochzeitsgästen den heißen Sommer nicht überlebt. Etwa 90 % der jungen Stileichen sind trotz tatkräftiger Bewässerungsunterstützung der Feuerwehr eingegangen. Daher wird mit Förster Georg Spang am Freitag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr eine Nachpflanzaktion an derselben Stelle gestartet. Alle Hochzeitspaare, die im Sommer 2022 ihr Bäumchen gepflanzt hatten, sind herzlich eingeladen, zu unterstützen. Treffpunkt ist am gleichen Pflanzplatz, Ecke Gärtnerei Düll/Waldweg. „Leider zeigt dieser bedauerliche Ausfall von über 100 Bäumchen einmal mehr, wie kritisch die heißen Sommer für den Wald geworden sind. Gerade bei den Jungpflanzen müssen wir immer wieder mit den großen Ausfällen rechnen. Aber auch für die alten Bäume, die sich in kühleren und feuchteren Zeiten im Wald etabliert haben, ist ein sinkender Grundwasserspiegel in Verbindung mit den niedrigen Niederschlagsmengen und hohen Temperaturen eine große Herausforderung. Sie können sich nicht schnell genug an die klimatischen Gegebenheiten anpassen, verlieren schon im Sommer ihr Laub und sterben ab. Häufig zeigt sich dieser Effekt erst zeitversetzt nach zwei bis drei Jahren im Nachgang zu extrem trockenen und heißen Sommern“, erklärt die erste Beigeordnete Ursula Behrendt-Roden und hofft auf große Unterstützung bei der Nachpflanzaktion.