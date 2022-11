Traditionelle Klänge und moderne Werke

Am Samstag, den 10.12., um 19 Uhr lädt der Musikverein 1974 Schifferstadt recht herzlich zum diesjährigen Kirchenkonzert in die St. Jakobuskirche in Schifferstadt ein. Ein Mix aus traditionellen Klängen und moderneren Werken steht auf dem Programm des Jugend- und Blasorchesters, der perfekt in die Akustik der Kirche passt. Das Kirchenkonzert wird von beiden Orchestern des Musikverein 1974 Schifferstadt gestaltet. Dazu wird das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer einige Stücke zum Besten geben. Mit „Vivo!“ wird es direkt lebendig in der Kirche, denn das Stück im Stil einer Broadway Ouvertüre hält spirituelle Rhythmen und klangvolle Melodien bereit. Auch ein Stück aus Georges Bizets „L’Arlesinee Nr. 2“ steht mit „Farandole“ auf dem Programm des Jugendorchesters. In „African Adventure“ geht es im Suaheli-Beat und mit authentischen Harmonien auf eine klangvolle Reise nach Afrika. Das zeitlose Stück „Imagine“ von John Lennon passt perfekt in das friedvolle Ambiente der Kirche und lässt die Zuhörer auf das Wesentliche besinnen. In eine ganz andere Stilrichtung schlägt „Baba’s Reggae-Rock“ ein, indem die Reggae-Musik, die in den 60ern auf Jamaika entstand, mit diversen Rockelementen verbunden wird. Als letztes Stück und passend zur Vorweihnachtszeit bringt „A Joyful Christmas“ mit seinen rhythmischen Wendungen und üppigen Harmonien den Weihnachtsklassiker „Joy to the World“ schön zur Geltung. Auch das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch hat ein bunt gemischtes Programm vorbereitet. Im Eröffnungswerk „Spirals of Light“ sorgen brillante Themen mit virtuosen Läufen dafür, dass jedes Register zum Zug kommt, und die zweite Hälfte des Konzerts mit neuer Frische und Energie beginnt. In „Toccata for Band“ werden zwei Ideen, ein Allegro non troppo und ein Andante con moto, formuliert und von verschiedenen Registern abwechseln aufgegriffen. Auch ein Arrangement zu „Oy u luzi chervona kalyna“ aus den eigenen Reihen von Helmut Achtzehnter wird zu hören sein. Das „Ukrainian Bell Carol“ dagegen, ist Teil eines großen Chorwerks eines ukrainischen Komponisten. In „Appalachian Overture“ wird thematisch die gleichnamige Bergkette entlang der Ostküste Amerikas beschrieben, in das gleichzeitig Erlebnisse der alten Pioniere miteinfließen. Die Inspiration zu „Goddess of Fire“ beruht auf einer Göttersage aus Hawaii der wütenden und zornigen Göttin des Feuers und der Vulkane, welche in ein packenden, dramatischen und abwechslungsreichen Stück geflossen ist. Auch ein deutscher Klassiker steht mit auf dem Programm, ein Arrangement zu „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach, welches die stücktypische Stimmung der Beständigkeit, des Vertrauens und der Stärke zum Ausdruck bringt. Zuletzt trägt „Celebration and Song“ mit rhythmischem Drive, melodischen Teilen, farbenfrohen Harmonien und geschmackvoller Perkussion zu einem mitreißenden und hochenergetischen Finale bei. Alt und Jung, Groß und Klein sind recht herzlich eingeladen, inne zu halten und sich von den andächtigen aber auch modernen Stücken im Klang der Sankt Jakobuskirche in Schifferstadt mitreißen zu lassen. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten. Um warme Kleidung wird gebeten, da es in der Kirche am Abend durchaus frisch werden kann. Weitere Informationen zum Musikverein 1974 Schifferstadt: Probe des Jugendorchesters: freitags, 18 bis 19:30 Uhr, musikalische Leitung: Carina Baumann-Laufer Probe des Blasorchesters: mittwochs, 19 bis 21 Uhr, musikalische Leitung: Patrick Koch Probeort: Vereinsheim des Musikverein 1974 Schifferstadt, Birkenweg 2a, 67105 Schifferstadt Weitere Informationen: www.mv1974-schifferstadt.de