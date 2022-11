Phönix: Nach Corona hoffen auf Normalität Veranstaltungen außerhalb von Fußball

Schifferstadt (kc). Zwei Jahre, in denen im geselligen Bereich bei den Vereinen nicht viel unternommen werden durfte angesichts der Corona-Pandemie sind vorüber. Bei den Sportvereinen konnte zumindest in Ansätzen und zeitweise der sportliche Betrieb aufrechterhalten werden. Auch beim DJK-SV Phönix musste einiges ausfallen, das zum jährlichen Veranstaltungskalender zählte. So gab es 2019 zuletzt einen „Tag der Phönix“ und auch der „Pfälzer Abend“ fand letztmals in diesem Jahr statt. Zuletzt wurde die Straßenfasnacht 2020 gefeiert, wobei Phönix beteiligt war und gänzlich fiel auch Fronleichnam 2022 in der Waldfesthalle aus, was nicht unbedingt mit Corona zu tun haben muss. Veranstaltet werden konnten das Soccercamp 2020, 2021 und 2022, auch das Jugend-Pfingstturnier fand aktuell in diesem Jahr wieder statt. Erstmals Weihnachtsmarkt Erstmals findet am Samstag, 3. Dezember von 16 bis 21 Uhr auf dem Phönixgelände ein „Selfmade-Weihnachtsmarkt“ statt. Selbstgemachte und selbstgebastelte Dinge der Jugendmannschaften gibt es hier, aber auch Glühwein und Bratwurst am romantischen Lagerfeuer. Die Vereins-Weihnachtsfeier findet am Samstag, 10. Dezember statt und bei der Straßenfasnacht am 19. Februar 2023 will der DJK-SV wieder mitwirken. Das Pfingstturnier ist von 25. bis 27 Mai 2023. Auf der Agenda stehen auch wiederum das erfolgreiche Soccer-Camp, der „Tag der Phönix“ wird wieder stattfinden und auch ein Pfälzer Abend ist geplant, wobei die Termine hier noch nicht feststehen.