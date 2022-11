Online-Infoabend „Grundlagen der Elternmitwirkung“

Rhein-Pfalz-Kreis. Am Freitag, 9.12.2022, findet um 20:00 Uhr ein kreisübergreifender Online-Informationsabend zum Thema „Grundlagen der Elternmitwirkung in rheinland-pfälzischen Kitas“ statt. Hierzu lädt der Kreiselternausschuss Rhein-Pfalz-Kreis (KEA RPK) in Kooperation mit den vier pfälzischen Kreiselternausschüssen Bad Dürkheim (KEA DÜW), Germersheim (KEA GER), Kaiserslautern (KEA KL) und Südliche Weinstraße (KEA SÜW) alle Elternvertreter, Kita-Eltern, Fachkräfte und Interessierten herzlich ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz (LEA RLP), Benjamin Stihler aus Neustadt/Weinstraße, wird die Themen Rechte und Pflichten der Eltern, Elternmitwirkung und Erziehungspartnerschaft, Sonderregelungen für freie Träger sowie die verschiedenen Gremien von der Elternversammlung bis hin zur örtlichen und überörtlichen Elternvertretung erläutern. Die Anmeldung zu der digitalen Veranstaltung erfolgt über das Formular unter https://kea-duew.de/veranstaltung , die Zugangsdaten werden im Anschluss automatisch per E-Mail zugesandt.