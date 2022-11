Lieber etwas unterschätzt als überschätzt

Die Brüder Berthold (84) und Egon (78) Heberger werden heute Abend im Haus der KG Schlotte am Waldfestplatz mit dem 30. Pfälzer Saumagenorden geehrt. Die berühmte Auszeichnung wird erst zum zweiten Mal überhaupt an Preisträger aus Schifferstadt vergeben (nach der Verleihung an Ehrenbürger Theo Magin im Jahr 2000). Tagblatt-Redakteurin Susanne Kripp hat die beiden Unternehmer-Legenden am Hauptsitz der Heberger-Gruppe im Waldspitzweg vorab getroffen. Ein Gespräch über die bescheidenen Anfänge der Baufirma, den langen Weg des Erfolges und die Frage, was den Wirtschaftsstandort Schifferstadt für die Brüder bis heute so attraktiv macht.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 23. November 2022.