Hebesätze in den Blick nehmen

Die Luft wird dünner für die Stadt Schifferstadt, was die Zukunftsgestaltung angeht. „Wie sollen wir noch handlungsfähig sein?“, fragte Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die Grünen) bei der ersten Haushaltsberatung am Donnerstagabend im Hauptausschuss beim Blick auf die Zahlen für 2023. Was sich zeigte waren ein kontinuierlicher Schuldenabbau, eine Anhebung der Sätze bei der Gewerbesteuer und die Tatsache, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 19. November 2022.