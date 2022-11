Schifferstadt. Die Mitglieder des Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut machen Ihrem Club-Namen alle Ehre. Mit der neuesten Aktion Adventskalender zugunsten von Jugendorganisationen in Schifferstadt, gibt es reichlich Gold zu gewinnen. Noch kann man Lose in Form von Adventskalendern bei den unten genannten Verkaufsstellen erwerben. Jeder Kalender hat eine individuelle Losnummer. Die Kalender als Einzellose kosten 5 Euro und werden noch bis Ende November angeboten. Aktuell sind von den insgesamt 3.000 Adventskalendern bereits mehr als die Hälfte verkauft. Wer also zum Beispiel einen der beiden 10 g Goldbarren, ein Fahrrad, ein Ticket für zwei Personen im Palazzo, Gutscheine für Wohnmobilnutzungen, einen Kurs zur Platzreife im Golfpark Kurpfalz, ein Jahresabo für das Schifferstadter Tagblatt oder einen der vielen Einkaufsgutscheine gewinnen möchte, kann zuletzt am 26.11. vor dem Drogeriemarkt DM in Schifferstadt ein Los in Form eines Adventskalenders erwerben. Jeder Kauf hat eine doppelte Wirkung: Etwas Gutes für die Jugend in Schifferstadt beitragen und eine Chance auf die zahlreichen Gewinne eröffnen. Die Mitglieder des Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut freuen sich auf die zahlreiche Beteiligung an der Aktion und stehen an verschiedenen Verkaufsstellen, z.B. auf dem Wochenmarkt am Schillerplatz zum Gespräch zur Verfügung. Weitere Verkaufsstellen in Schifferstadt sind: Sparkasse und Vereinigte VR Bank, Engel Apotheke, Easy Apotheke, Apotheke am Schillerplatz, Rathaus Apotheke, Blumenhaisl am Wochenmarkt und Bäckerei Weißenmayer. Der Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut hat ein jährliches Spendenprogramm etabliert, welches seit Gründung des Clubs weit mehr als 500.000 Euro an Spenden verteilt hat. Im Mittelpunkt der diesjährigen Spendenvergabe standen vor allem die Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine, insbesondere die Gehörlosen. Auch im nächsten Jahr werden wieder Menschen unterstützt, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen. Bundesweit sei auf den 27. RTL- Spendenmarathon hingewiesen, der bereits 250 Million Euro seit 1996 eingespielt hat. Die Lions Deutschland sind in den letztens Jahren mit jeweils 1.5 Millionen Euro jährlich dabei. Der 27. RTL- Spendenmarathon mit Wolfram Kons am 17. und 18. November 2022 steht unter dem Motto „Unsere Kinder dürfen nicht noch mehr leiden!“