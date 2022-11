Sperrmüllabfuhr in Schifferstadt am Mittwoch, 14. Dezember!

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis. Wie bereits bekannt gegeben (wir berichteten), werden ab dem 25.11.2022 bis zum 31.12.2022 keine weiteren Sperrabfallabholungen auf Abruf und auch keine kostenpflichtigen Sperrmüllkontingente vergeben. Bereits gebuchte Termine ab dem 25.11. verlieren Ihre Gültigkeit. Bis zum Ende des Jahres 2022 gelten untenstehende Termine für die jeweiligen Gemeinden, an denen jeder Haushalt der Gemeinde bis zu 6 m³ Sperrabfall zur Abfuhr bereitstellen kann. Dabei gilt weiterhin: Abfälle müssen am Abfuhrtag spätestens um 6:00 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum, optimalerweise am Gehwegrand, bereitstehen. Die Sperrabfälle sind in die zwei Fraktionen „Möbelholz“ und „Restsperrmüll” vorzusortieren und nebeneinander bereitzustellen. Sie werden am Abfuhrtag nacheinander von zwei Fahrzeugen abgeholt. Der Abfuhrtermin für Schifferstadt ist am Mittwoch, 14. Dezember 2022. Aufgrund der hohen Einwohnerzahl von Schifferstadt wird die Abfuhr verteilt auf den 14.,15. und 16.12 stattfinden. Um die Abholung garantieren zu können, muss der Sperrabfall der gesamten Stadt für den 14.12. zur Abholung bereitstehen. Beachten Sie, dass die Abholung unter Umständen erst am 16.12. stattfinden wird.