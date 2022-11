Geflügelausstellung in der Waldfesthalle

Schifferstadt. Nach zwei Jahren „erzwungener Enthaltsamkeit“ durch Corona, lädt der Erhaltungszuchtverein für Rasse- und Ziergeflügel „Ornis“ Schifferstadt am 12. und 13. November 2022 endlich wieder zur Geflügelausstellung in die Waldfesthalle ein. Die Ausstellung ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bei der Offenen und Kreisgeflügelschau des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Ludwigshafen am Rhein sind auch dieses Jahr wieder die Sondervereine der Rhodeländer und Zwerg-Rhodeländer Bezirk Baden-Saar-Pfalz beteiligt. Neben einer Tombola, bei der die großen und kleinen Besucher ihr Glück versuchen können, werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Pfälzer Spezialitäten, wie z.B. Saumagenburger, und Getränken aller Art versorgt. Besonders wird bei der Ausstellung auf die private Hühnerhaltung hingewiesen. Außerdem stehen die Züchter zu Fragen über die Haltung und Zucht der gezeigten Arten gerne Rede und Antwort. Der Eintritt ist – wie immer – frei.“