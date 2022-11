120 Tänzerinnen und Tänzer bei Jubiläumsveranstaltung „It’s Showtime“

Schifferstadt. Am 5. und 6. November hieß es zum 20. Mal „It’s Showtime“ beim Pfälzer Turnerbund in Rodalben. Corona bedingt musste diese Jubiläumsveranstaltung in den letzten zwei Jahren verschoben werden und konnte dieses Jahr endlich vor vollem Haus stattfinden. Insgesamt waren 580 Teilnehmer vor Ort und die Twisters der Kolpingsfamilie Schifferstadt waren mit 120 Tänzerinnen und Tänzern zum 16. Mal mit dabei. Am Samstag gingen die Juniors mit Ihrem Programm „Cats“ an den Start. Die Gruppe wurde trainiert von Daniela Scheffner und Karin Weiler. In bezaubernden Katzen Kostümen begeisterten Sie das Publikum und die Jury mit einer abwechslungsreichen Choreographie zu der Musik des gleichnamigen Musicals und erhielten für Ihre Darbietung mit der besten Beurteilung „Hervorragend“ den 2. Platz in der Kategorie Jugend. Am Sonntag starteten die Mini Twisters, trainiert von Daniela Scheffner und Kim Schehlmann, als erste Gruppierung der Twisters in den Wettkampf. Mit Ihrem Programm „Ein Tag im Garten“ gewannen sie schnell die Herzen der Zuschauer. Begeistert wurde mitgeklatscht und gesungen und die Kinder haben alle Schritte und Akrobatik Elemente perfekt gemeistert. Ein 3. Platz in der Kategorie „Minis“ und die Bewertung „Ausgezeichnet“ waren der verdiente Lohn. Als nächstes standen die Little Twisters mit Ihrem Programm „Dance, Dance, Dance“ auf der Fläche. Die 19 Mädchen, die erst seit Mitte Mai unter der Leitung von Daniela Scheffner und Karin Weiler gemeinsam trainieren präsentierten ein abwechslungsreiches Programm: Endlich kann man sich wieder gemeinsam treffen und nach der Schule das machen was ein Twister am Liebsten macht: Tanzen! Garniert mit viel Akrobatik und Schauspiel gab es reichlich Applaus und sie erreichten mit der Bewertung „Ausgezeichnet“ in der Kategorie „Kinder“ einen sehr guten – aber leider undankbaren 4. Platz. Zum Abschluss stand dieses Jahr mal wieder die „Twisters Family“ auf der Fläche. Der Zusammenschluss der Junior Twisters, Aktiven Twisters und den Twisters wurde trainiert von Franziska und Daniela Scheffner. In Ihrem Programm „Hotel Twistoria“ begegnen sich der „Hausherr“, die „Dienstmädchen“ und die „Gäste“ in einer skurrilen Szenerie. Die 72 Tänzerinnen und Tänzer auf der Fläche konnten mit Synchronität und starken Akrobatik-Einlagen überzeugen und sorgten bei Jury und Publikum gleichermaßen für gute Laune. Ein 1. Platz in der stark besetzten Kategorie „Offene Klasse“ mit der besten Bewertung „Hervorragend“ war das verdiente Ergebnis. Die Tänzerinnen und Tänzer der Twisters können sich über viel Unterstützung im Hintergrund freuen. Nicht nur die „Hot Needles“ (Manuela Heidemann, Christine Sattel, Karin Weiler) auch das Kulissenteam (Christine Sattel, Andreas Scheffner, Martin Bernatz, Roman Kühn, Michael Obst, Stefan Gröll) haben dafür gesorgt, dass alle Gruppen ihre Kostüme und Kulissen rechtzeitig fertig und vor Ort hatten. Die erstplazierten drei von vier Twisters Gruppen haben sich für das Rendezvous der Besten am 26. November in der Friedrich-Ebert-Halle qualifiziert und freuen sich dort Ihre Programme noch einmal darbieten zu können. Text und Foto:privat