Ich krigg die Gääsegischder!“ Patrick Poss, Lehrer an der Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt, steht vor gut einem Dutzend Schülerinnen und Schülern und schaut in die Runde. Verärgert ist er nicht, wenngleich die Aussage den Rückschluss durchaus zulässt. Vielmehr betreibt der Pädagoge aktive Brauchtumsförderung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 5. November 2022.