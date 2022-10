Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Staat Vortrag von Prof. Wolfgang Benz

Schifferstadt. Im Rahmen der Erinnerungsveranstaltungen im November findet am Montag, 14. November, um 19 Uhr im Alten Rathaus ein Vortrag in Kooperation mit der Landeszentrale Politische Bildung (LPB) Rheinland-Pfalz statt. Prof. Wolfgang Benz, der an verschiedenen Universitäten lehrte und als Schriftsteller tätig ist, erhielt viele Preise unter anderem 2012 den Preis Gegen Vergessen – Für Demokratie für seine Verdienste „für die Erinnerungskultur in Deutschland und sein gesellschaftliches Engagement gegen Vorurteile und gegen Fremdenfeindlichkeit“. Sein Vortrag handelt von Zwangsarbeit, die ein zentraler Bestandteil der NS-Diktatur war. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren überall präsent. In Fabriken, der Landwirtschaft, in Behörden, von der Großstadt bis ins kleinste Dorf gehörten Zwangsarbeiter zur Lebenswelt in Deutschland, auch in Schifferstadt. Bernhard Kukatzki, Direktor der LPB Rheinland-Pfalz, wird eine Einführung in das Thema und die regionale Historie geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenlos. Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona- und Hygieneregeln.