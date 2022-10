Der „Lions Adventskalender 2022“ unterstützt soziales Engagement Jugendlicher in Schifferstadt

Schifferstadt. Die Mitglieder des Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut engagieren sich seit vielen Jahren im sozialen Bereich in Schifferstadt und Umgebung. Dabei werden auch Organisationen unterstützt, die als Zukunft unserer Gesellschaft aktiv geworden sind, insbesondere die Förderung von Jugendlichen. Die neue Aktion des Lions Adventskalender wird nun dieses Jahr das soziale Engagement Jugendlicher in Schifferstadt honorieren und fördern. Mit 5 € Gutes tun – wir helfen, Sie helfen, so der Slogan der Aktion. Der Erlös geht deshalb an die Jugendorganisationen des Roten Kreuzes, der Malteser und an den CVJM in Schifferstadt. Das Titelbild des diesjährigen Kalenders stammt von der Siegerin eines Malwettbewerbs an der Grundschule Nord in Schifferstadt. Unterstützt wurde die Kalenderaktion durch großzügige Spenden von Sponsoren aus Schifferstadt. Dadurch können bis zu sieben Gewinne pro Tag mit einem Gesamtwert in Höhe von mehr als 8.000 € zur Verfügung gestellt werden. Dr. Burkhard Kröger, einer der Verantwortlichen in dem Vorbereitungsteam und Mitinitiator, erläutert die Aktion wie folgt. Die Kalender sind nummeriert, haben wie gewohnt, 24 Türchen, und dahinter erscheinen die Gewinne des jeweiligen Tages. Entscheidend ist die Nummer des Kalenders, sie ist wie die Losnummer in einer Lotterie. Dieses Los wird unter notarieller Aufsicht gezogen. Die Gewinnnummern der Adventskalender werden ab dem 1. Dezember täglich unter Schifferstadt-goldener-hut.lions.de/adventskalender, sowie unter Schifferstadt.de inklusive der jeweiligen Abholstelle genannt. Im Rathaus werden die Gewinnnummern tagesaktuell ausgehängt. Unter den Gewinnen sind z. B. ein Fahrradgutschein (Wert 1.000 €), kleine Goldbarren, attraktive Eintrittskarten und Gutscheine von Schifferstadter Geschäften, Gutscheine für eine Wohnmobilreise und vieles mehr. Der Verkauf des Kalenders beginnt ab dem 24. Oktober in folgenden Verkaufsstellen in Schifferstadt: Sparkasse und Vereinigte VR Bank, Engel Apotheke, Easy Apotheke, Apotheke am Schillerplatz, Rathaus Apotheke, Blumenhaisl am Wochenmarkt, Metzgerei Mohr und Bäckerei Weißenmayer. Die ersten Vorbestellungen sind bereits vor Wochen eingegangen. Das Vorbereitungsteam ist sehr gespannt auf das Interesse der Bevölkerung von Schifferstadt an dieser Aktion. Verläuft die Kalenderaktion erfolgreich ist eine Wiederholung im nächsten Jahr ist geplant.