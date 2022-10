Schifferstadt. Ab Montag, 24. Oktober 2022, wird aufgrund von Kanalarbeiten in der Sommerstraße im Einmündungsbereich zur Mutterstadter Straße eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt ist aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße bis zur Bäckerei Weißenmayer frei. Die Straßensperrung wird voraussichtlich eine Woche bestehen. An Tagen der Müllabholung sind die Mülltonnen in den Einmündungsbereichen der Mutterstadter Straße oder Bahnhofstraße zu sammeln.