Tag des Friedhofs am 15. Oktober 2022

Friedhöfe sind nicht nur Orte des Gedenkens, sie sind auch grüne Oasen der Einkehr, der Ruhe und Begegnung. Am Samstag, 15. Oktober lädt die Stadtverwaltung Schifferstadt zwischen 11-16 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zum „Tag des Friedhofs“ auf den Waldfriedhof an der Herzog-Otto-Straße ein. Beim mittlerweile zweiten „Tag des Friedhofs“ nach 2017 können die Besucherinnen und Besucher verschiedene Betriebe und Institutionen, wie zum Beispiel Steinmetze, Bestatter, Kirchen und Hospizdienst kennenlernen oder sich einem geführten Rundgang über den Friedhof anschließen. Hierbei werden auch die verschiedenen Grabarten vorgestellt. Besonders wichtig ist dem für Friedhofsangelegenheiten zuständigen Beigeordneten Hans Schwind die Einbeziehung der jüngsten Besucher: Um 14 Uhr wird es einen geführten Rundgang speziell für Kinder geben, im Anschluss besteht die Möglichkeit Kieselsteine zu bemalen und beim Grabfeld für Sternenkinder abzulegen. Die Stadtverwaltung freut sich über Ihren Besuch! (Beachten Sie hierzu auch die Tagblatt-Sonderseiten in der Ausgabe vom Freitag, 14. Oktober 2022) Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt