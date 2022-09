Oktoberfest bei der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie veranstaltet zum ersten Mal ein Oktoberfest mit vorherigem Trachtengottesdienst. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung mit den bayrischen „Frankenbengeln“, die über die Grenzen Frankens hinaus für gute Stimmung bekannt sind. Mit bayrischen Schmankerln und natürlich Fassbier ist auch für Speis und Trank gut gesorgt. Vorher findet in der Herz Jesu Kirche ein Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung der Kolping eigenen Chaosband statt. Die Kolpingsfamilie würde sich über viele Besucher freuen, die in Tracht erscheinen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag den 30. September mit dem Gottesdienst um 18 Uhr in der Herz Jesu Kirche und um 20 Uhr mit dem anschließenden Oktoberfest im Pfarrheim Herz Jesu. Kartenreservierungen zu je 20 € online unter www.kolping-schifferstadt.de oder telefonisch bei Ully Wünstel, Tel.: 0176 4167 7250.