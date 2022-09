Kleidertausch im Pfarrzentrum

Am Freitag, den 30. September lädt die Fairtrade Stadt zusammen mit FAIReint Schifferstadt e.V. und dem Weltladen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in das Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16 zum Kleidertausch ein, denn Nachhaltigkeit fängt im Kleiderschrank an. Maximal 20 gut erhaltene Lieblingsteile kann jede Person mitbringen. Vor Ort sortiert jeder seine mitgebrachte Kleidung nach T-Shirts, Pullover, Hose. Danach kann in Ruhe gestöbert und ausgewählt werden. Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden nachhaltig an soziale Einrichtungen „fair”teilt. Der Eintritt zum Kleidertausch ist frei.