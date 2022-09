Sperrung des Innenstadtbereiches anlässlich des Obst- und Gemüsetages am 24. und 25. September

Schifferstadt. Die Stadtverwaltung Schifferstadt weist darauf hin, dass anlässlich des Obst- und Gemüsetages die Innenstadt im Bereich des Schillerplatzes am 24.09.2022 und 25.09.2022 für den Straßenverkehr voll gesperrt wird. Die Sperrung umfasst folgende Straßenbereiche: Vom 24.09.2022 ab 13.00 Uhr bis 25.09.2022 07.30 Uhr Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße und Bahnhofstraße entlang des Schillerplatzes im Teilbereich zwischen Jakobsgasse und Ludwigstraße. Am 25.09.2022 von 07.30 Uhr bis gegen 21.00 Uhr umfasst die Sperrung den verkehrsberuhigten Bereich am Alten Rathaus zwischen Kirchenstraße und Bäckergasse, die Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße, die Bahnhofstraße im Teilstück zwischen Jakobsgasse und Waldseer Straße. Für den Zeitraum dieser Sperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße aufgehoben, damit die Zufahrt für die Anwohner gewährleistet ist. Die Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Anwohner, um Beachtung und Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.