Verleihung des 30. Saumagenordnes an die Brüder Berthold und Egon Heberger

Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte e.V. Schifferstadt wird in der Kampagne 2022/2023 den 30. Pfälzer Saumagenorden an die Brüder Berthold und Egon Heberger – als Seniorenrepräsentanten der Firma Heberger – vergeben. Gründe dafür gibt es so viele, dass diese hier nur stichwortartig angeführt werden können: Das Unternehmen Heberger, vom Vater gegründet im Jahr 1948, wurde vor allem durch ihre Arbeit zum größten rheinland-pfälzischen Bauunternehmen, zum größten Arbeitgeber in Schifferstadt und zu einem weltweit tätigen Unternehmen, das aber niemals Ambitionen hatte, vom Heimatort abzuwandern. Jahrzehntelanges beispielloses Engagement in der Unterstützung sämtlicher Schifferstadter Vereine. Daraus sich ergebend die Förderung von Kultur- und Sport-Ereignissen in unserer Stadt. Gründung eines Fonds, aus dem in Not geratene Menschen unterstützt werden können. Beide Brüder haben sich neben ihren Aufgaben als Firmenchefs selbst häufig in unterschiedlichster Weise ehrenamtlich betätigt. Im Schifferstadter Stadtbild begegnet man den vielfältigsten Beispielen für ihr Engagement und ihre Ideen. Die Brüder Heberger freuen sich sehr über diese Auszeichnung und empfinden es als Ehre, in den Kreis der Saumagen-Ordensträger einzutreten. Die Verleihung des Ordens wird am 23. November 2022 im Haus der KG Schlotte, Am Waldfestplatz 11 in Schifferstadt erfolgen.