Ein Mann der klaren Worte und des starken Glaubens

Am vergangenen Samstag ist Alexander Kuhn im Alter von 89 Jahren gestorben. Er galt als eine herausragende Persönlichkeit in der Gemeinde St. Laurentius und der Pfarrei Heilige Edith Stein. Erst am 8. Juni wurde ihm in Anerkennung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Die Auszeichnung nahm Landrat Clemens Körner im Auftrag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor. Kurze Zeit nach dieser Verleihung hatte sich sein Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert. Angst vor dem Tod hatte er aber nicht.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 21. September 2022.