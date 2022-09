Vollsperrung der Burgstraße

Im Zeitraum von Donnerstag, 15. September, bis einschließlich Dienstag, 27. September, muss die Burgstraße auf Höhe der Hausnummern 73/82 (Teilstück nach der Kreuzgasse) voll gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung liegt bei zwei gleichzeitig stattfindenden privaten Baumaßnahmen. Der Kraftfahrzeugverkehr wird über die Kreuzgasse und Speyerer Straße umgeleitet. In der Kreuzgasse sind daher beidseitig absolute Halteverbote erforderlich. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Die Buslinie 583 wird über die Mannheimer Straße/Rehhofstraße umgeleitet. Dazu wird in der Mannheimer Straße nahe der Kreuzung zur Bahnhofstraße eine Ersatzhaltestelle „Stadtbücherei“ eingerichtet. Während dem Zeitraum der Vollsperrung entsteht aus dem unteren Teil der Burgstraße eine Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung wird in dem Bereich aufgehoben. Somit ist dieser Teil der Burgstraße vom Kreisel aus befahrbar. Während der Dauer der Vollsperrung kann der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern nicht zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden. Für die Müllsammlungen am 15. September (Biomüll) und am 22. September (Restmüll) werden die Absperrungen für die Versorgungsträger geöffnet, sodass die Anwohnerinnen und Anwohner ihren Müllsammelbehälter wie gewohnt vor dem eigenen Anwesen abstellen können. Wir bitten um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Einschränkungen.