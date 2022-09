Faire Wochen starten in Schifferstadt

Die bundesweite Kampagne „Faire Woche“ vom Forum Fairer Handel e.V. findet in diesem Jahr unter dem Thema „#fair steht dir – für Menschenrechte weltweit“ statt. Schifferstadt als Fairtrade Stadt beteiligt sich in Zusammenarbeit mit FAIReint Schifferstadt e.V. und dem Weltladen wie auch in den letzten Jahren mit mehreren Veranstaltungen. Die Fairen Wochen werden in Schifferstadt auf dem Wochenmarkt am Freitag, 16. September, um 9:30 Uhr mit vielen Informationen und „Fair“-kostung eröffnet. Am Samstag, 17. September, findet im Adlerhof ab 17 Uhr eine Lesung mit Musik zu dem Thema „Mutige Frauen aus Afghanistan – Wir sind noch da!“ statt. In persönlichen Schilderungen wird über die Situation afghanischer Frauen in der aktuellen politischen Lage berichtet. Das Schicksal der Frauen soll trotz der vielen Krisen nicht vergessen werden. Alle Menschen haben einen fairen Umgang verdient. Ergänzt wird die Veranstaltung mit Musik von Handan Akkaya-Kapan, Isabel Eichenlaub und Selahattin Cetins. Häppchen unter dem Motto „Orient trifft Okzident“ kommen aus der Küche des Salischen Hofs. Die Veranstaltung wird durch den Verfügungsfonds der Sozialen Stadt Schifferstadt gefördert. Anlässlich des Weltkindertages wird die Aufmerksamkeit auf die Menschenrechte der Kinder gelenkt: am Dienstag, 20. September, zeigt das Rex-Kino-Center jeweils um 15:30 und 19:30 Uhr den Film „Nicht ohne uns!“. 16 Kinder aus 15 Ländern und fünf Kontinenten lassen an ihrem Leben, ihren Sehnsüchten, Problemen und Hoffnungen teilhaben. Am Mittwoch, 21. September, wird um 19 Uhr an der Lutherkirche eine ökumenische Andacht zum Thema der Kampagne gefeiert. Hier steht die Situation der Kleidungsproduzentinnen und -produzenten im Vordergrund. Zeit zum Feiern ist beim „Tischlein deck dich“ am Samstag, 24. September, ab 18 Uhr auf dem Schillerplatz. Bei Livemusik der Kaiserslauterer Band „Shaian“ kann das selbst mitgebrachte Picknick genossen werden. Der „Kleidertausch“ bildet am Freitag, 30. September, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim St. Jakobus den Abschluss der Fairen Wochen in Schifferstadt. Hier sind all diejenigen herzlich eingeladen, die Müll vermeiden und „neue“ Kleidungsstücke finden wollen. Maximal 20 gut erhaltende Kleidungstücke können mitgebracht und auf die Tische sortiert werden. Dann ist Zeit fürs Stöbern und schöne Kleidungsstücke zu finden. Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke erhält die Wühlmaus des Kinderschutzbundes. Außerdem ist der Weltladen am Sonntag, 25. September, beim Obst- und Gemüsetag dabei und nimmt an den Aktionstagen „Heimat shoppen“ in der Zeit vom 9. bis zum 30. September teil. Die Stadtbücherei zeigt in ihren Räumen eine Buchausstellung zum Thema „Fairer Handel“.