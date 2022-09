Vor 70 Jahren als Lehrling angefangen

Vor 70 Jahren, am 11. September 1952, wenige Tage vor seinem 14. Geburtstag, begann der Senior des Schifferstadter Bauunternehmens Heberger im väterlichen Betrieb mit damals sechs Mitarbeitern seine Berufsausbildung. Dies besagt die noch vorhandene erste Lohnsteuerkarte. Laut Eintrag in die Lehrlingsrolle endete die Ausbildung von Berthold Heberger am 1. März 1956. Am 30. April 1956 legte er jeweils mit Bestnote die Gesellenprüfung und sechs Jahre später die Meisterprüfung ab.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 10. September 2022.