Enge Bindung zu den Menschen

In 125 Jahren hat sich enorm vieles verändert. Die jüngste Vergangenheit hat Jochen Rummel, der mit seinem Bruder Christian seit dem Jahr 2002 die Rathaus-Apotheke in der Bahnhofstraße führt, selbst mitgemacht. Bei der Jubiläums-Feier am Samstag wird die Geschichte der Apotheke nochmals lebendig. „Vum Guten das Beste“ stand als Werbespruch 1915 über einer Annonce im Schifferstadter Tagblatt. Nicht für Arznei wurde damals geworben, sondern für Rum, Cognac, Cherry-Brandy und Punsch-Essenzen. Jochen Rummel lacht beim Blick auf die Vergangenheit, in der der Alkohol „in ganzen und halben Flaschen, auch offen in jeder Menge“ von der Apotheke „billigst empfohlen“ wurde.

