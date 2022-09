Persönliche Schöpfungsgeschichten

Was sich hinter dem Begriff „Schöpfung“ verbirgt, ist mehrfach zu erklären. Zum einen ist es der Verweis auf den Anbeginn von etwas. Zum anderen ist es das Streben nach Vollendung. Beide Komponenten werden in einer Ausstellung verwoben, die zurzeit im Club Ebene Eins (CEE) zu sehen ist. Zwei Künstlerinnen haben sich zusammengefunden, um gemeinsam das Wort in ihrer Arbeit zu definieren. Während Karin Klomann (Frankenthal) ihren Ausdruck in der Malerei findet, tut das Birgit Löwer (Böhl-Iggelheim) mit ihren Plastiken. Gemeinsam ist beiden ihre Ausdrucksstärke, die Anreize zum Nachdenken, zur Interpretation, zum Fortführen der Darstellungen im eigenen Geiste gibt.