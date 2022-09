Kabarett „Die ZWEIfler“ im Schreiwerhais’l cjm

Exklusiv für das Schreiwerhais’l cjm bieten die ZWEIfler Michael Angierski und Elmar Thüner erste Einblicke in ihr neues Programm unter dem Motto „Schöne Beschwerung“ am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr, an. Angereichert wird diese Vorpremiere durch einige Highlights aus über 40 ZWEIfler-Jahren Kabarett. „Die ZWEIfler“ sezieren mit spitzer Feder und lassen Sie mit sichtlichem Vergnügen auf die satirische Realität des Kabaretts prallen. In einem abwechslungsreichen Programm voller Wortwahl und Ironie kommen sie mit scharfer Zunge und manchem Augenzwinkern zu einer ganz eigenen und nicht selten überraschenden Sicht der Dinge. Und so bleiben sie ihrem Prinzip treu und bieten weiterhin anspruchsvolle Unterhaltung für Mitdenker. Der Eintritt zu diesem besten, literarischen Kabarett beträgt fünfzehn Euro inklusive aller Getränke. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Infos unter der Telefonnummer: 06235/98596.