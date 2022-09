Am Sonntag, den 11. September 2022 wird in der Langgasse für die Veranstaltung des Dörfelfestes der Protestantischen Kirche eine Vollsperrung eingerichtet. Die Langgasse kann an diesem Tag im Bereich der Hausnummern 52 bis 58 sowie der Holzgasse bis Wiesenstraße mit Fahrzeugen nicht befahren werden.