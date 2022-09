Kabeltiefbauarbeiten in der Lillengasse zwischen Waldseer Straße und Fußweg zur Sebastian-Kneipp-Straße

Schifferstadt. Die Stadtwerke Schifferstadt werden voraussichtlich ab Montag 12.09.2022 in Schifferstadt Kabeltiefbauarbeiten in der Lillengasse zwischen Waldseer Straße und Fußweg Sebastian-Kneipp-Straße ausführen. Der Netzausbau erfolgt abschnittsweise im offenen Kabelgraben auf der Westseite der Lillengasse teils in der Fahrbahn und teils im Gehweg. In der Fahrbahn werden Leerrohre verlegt und somit die Oberfläche wieder umgehend verschlossen, während im Gehwegsbereich (zwischen Lillengasse Nr. 4 und Sandgasse) der Graben während der Baumaßnahme offen bleiben muss. Die Zuwegungen zu den Grundstücken sind durch den Einbau von Fußgängerbrücken gewährleistet; die Hofeinfahrten werden verrohrt, somit können die Grundstückszufahrten im jeweiligen Bauabschnitt bedingt gewährleistet werden. Die Stromzuleitungen zu den einzelnen Grundstücken sind von der Baumaßnahme nicht betroffen. Für die Gesamtdauer der Maßnahme wird auf der Fahrbahn eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung in der Lillengasse bis zur Vogelsgartenstraße (Fahrtrichtung Salierstraße) eingerichtet sowie der westliche Gehweg voll gesperrt. Umleitungen werden über die Salierstraße, Speyerer Straße und Hauptstraße ausgeschildert. In der Lillengasse sind abhängig vom Baufortschritt punktuell Halteverbote zu beachten. Der Fußweg zwischen Lillengasse und Sebastian-Kneipp-Straße ist als letzter Bauabschnitt komplett gesperrt. Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt voraussichtlich ca. 6 Wochen. Die Stadtwerke Schifferstadt bitten für die geplanten Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen um Verständnis.