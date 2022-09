Fahrradklima-Test: Radfahrbeauftragter wirbt für Teilnahme an Umfrage

Wie ist die Situation für Fahrradfahrer in Schifferstadt? Ab 1. September kann unter https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme ein Fragebogen über die Situation des Radfahrens vor Ort ausgefüllt werden. Der Fragebogen ist noch bis einschl. 30. November 2022 geschaltet. Mit wenig Aufwand ist es möglich, die Situation für Radfahrende in Schifferstadt in dieser Umfrage zu beurteilen. Damit gibt man Politik und Verwaltung ein wichtiges Feedback aus Sicht der „Alltagsexperten”. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der weltweit größten Umfragen dieser Art. Damit Schifferstadt es erstmalig in eine Auswertung und somit auf die interaktive Karte schafft müssen 50 Personen an der Umfrage teilgenommen haben. Wer an der Umfrage nicht online teilnehmen möchte, kann sich einen Fragebogen im Rahmen der Sprechstunde des Radfahrbeauftragten Martin Moritz (jeden 1. Mittwoch im Monat von 16 – 17 Uhr in der Adlerstube) abholen.