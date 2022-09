Brandschutz-Evakuierungsübung in der Kreisverwaltung

Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, in angemessenen Zeitabständen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das richtige Verhalten im Brand- und Katastrophenfall zu unterweisen und zu üben. Dazu gehört auch eine Brandschutz-Evakuierungsübung. Damit im Brandfall ein sachgerechtes Verhalten möglich ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor eventuellen Schäden zu bewahren, wird am Mittwoch, 07. September 2022, eine Evakuierungsübung im Kreishaus in Ludwigshafen, Europaplatz 5, stattfinden. Ab ca. 13 Uhr wird mittels Alarmierung ein Brandfall simuliert. Die Kreisverwaltung weist daher im Voraus darauf hin, dass das Kreishaus für den Publikumsverkehr an diesem Tag bereits ab 12 Uhr geschlossen sein wird. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis und Beachtung.